قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل وزارة الأوقاف السابق يكشف عن هيبة النبي في القلوب ومكانته بين الناس
مع قرب انطلاق الدراسة.. كيفية استخرج اشتراك مترو للطلاب
مستشفيات غزة تستقبل 31 شهيدا منذ منتصف الليل وحتى الآن
حلم الصعود يقترب.. منتخب مصر في مواجهة مهمة أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم
ريفيرا الدم.. خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تحت ستار الاستثمار
أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد
ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج
تامر حسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب
إبراهيم نجم: مصر لم تدخر جهدًا في تفعيل دَور الدين كقوة للسلام والاستقرار
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة برشاح بلبيس في الشرقية
وزير الصحة يتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لـ31 مشروعا في 10 محافظات
هزات قوية ونقص إغاثة.. زلزال 5.4 ريختر يضرب شرق أفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشفيات غزة تستقبل 31 شهيدا منذ منتصف الليل وحتى الآن

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت  مصادر طبية فلسطينية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 31 شهيدا منذ منتصف الليل وحتى الآن.

وفي وقت لاحق؛ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ التقديرات تشير إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي سيشن غارات جوية الأسبوع المقبل على مدينة غزة ليتبعها الاجتياح البري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسة الضغط الممنهج على السكان الفلسطينيين في مدينة غزة، وذلك من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي المركز على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية للمدينة، وهو ما أدى إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها وإجبار سكانها على النزوح القسري باتجاه مناطق أخرى داخل المدينة.

وأضاف جبر، في تصريحات مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تفخيخ المربعات السكنية وتفجيرها عبر روبوتات مفخخة، مشيرًا إلى أن حيّ الصبرة وحيّ الزيتون في جنوب مدينة غزة يتعرضان حالياً لعمليات تدمير شاملة بهذه الطريقة. وتسببت هذه الغارات في موجة نزوح واسعة من سكان المناطق الشرقية إلى الأحياء الغربية لمدينة غزة، في ظل استمرار استهداف المناطق التي يُزعم أنها آمنة.

غزة مستشفيات القطاع سلاح الجو الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي إجتياح بري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

ترشيحاتنا

وزير الري

وزيرا الري المصري والسوداني يشهدان فعاليات ختام الدورة التدريبية الإقليمية الخامسة

صورة التمثال المتداولة

استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تمثال مهيب يخطف الأنظار.. صور

الصادرات الزراعية المصرية

بزيادة 650 ألف طن عن 2024.. الصادرات الزراعية تحقق 7ملايين طن حاليا

بالصور

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد