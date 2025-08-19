قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا
نهج نبوي.. مقدمة مقترح بدء العمل الخامسة فجرا ترد على جدل مواقع التواصل
نتنياهو يرفض مقترح حماس ويطالب بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة
الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في غزة.. وعائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف
من 8 أطنان إلى 500 كيلو فقط.. تراجع استيراد بذور البطيخ وتصنيعه محليًا
سعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
توك شو

الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار

غزة
غزة

قالت أولجا تشريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية وغير مسبوقة، مؤكدة أن الجهود المبذولة لإيصال المساعدات تواجه عقبات كبيرة ومعقدة تعرقل الاستجابة لحاجات السكان.

وأوضحت في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوافل المساعدات تستغرق أحياناً ما بين 12 إلى 60 ساعة أو أكثر لإتمام مهامها، بسبب القيود الإسرائيلية، وهو ما يجعل النظام الإنساني غير فعال، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية كثيراً ما تمنع السائقين من مرافقة القوافل أو توقفها في منتصف الطريق، ما يضطر الأمم المتحدة لإعادة تنظيم العملية من جديد، ويزيد من تعقيد الموقف.

وأضافت تشريفكو أن الكميات التي يسمح بدخولها إلى القطاع لا تكفي مطلقاً لتلبية الاحتياجات، وأن فرق الأمم المتحدة تضطر في بعض الأحيان إلى العودة من الطرق الرئيسية لتجد حشوداً من المدنيين الجائعين الذين يقومون بتفريغ الشاحنات بسبب حالة اليأس وانعدام الأمن.

وتابعت: "أزمة المجاعة في غزة غير مسبوقة، لقد زرت مستشفيات خلال الأيام الماضية ورأيت أطفالاً وبالغين يعانون سوء تغذية حاد، كثير منهم ربما لن يتمكن من النجاة، حتى إذا وصلت المساعدات فإن الأثر طويل الأمد على صحة الأطفال والأجيال المقبلة سيكون خطيراً للغاية."

وأكدت أن نظام الرعاية الصحية في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار، حيث تعاني المستشفيات من الاكتظاظ الشديد ونقص الأسرّة والأدوية، لدرجة اضطرار الأطباء إلى استقبال المرضى في الممرات وحتى خارج المستشفيات، محذرة من أن الأمراض المزمنة تزداد صعوبة في العلاج، بينما تظهر أمراض جديدة بسبب سوء الأوضاع الصحية ونقص التطعيمات الأساسية للأطفال.

وختمت بالقول إن الأمم المتحدة تطالب بفتح المعابر بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، حتى تتمكن من إنقاذ الأرواح والوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة في القطاع.

أولجا تشريفكو الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية أوتشا قطاع غزة

