الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في غزة.. وعائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف

يكثف الوسطاء من مصر وقطر جهودهم واتصالاتهم مع الفصائل الفلسطينية في محاولة لوقف تنفيذ خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى احتلال مدينة غزة، وسط تصعيد عسكري متسارع على الأرض.

عائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف وتدعو ليوم تشويش وطني في القدس المحتلة

في تطور لافت في ملف الأسرى، أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة تعيش حالة من الزخم الشعبي المتصاعد، رغم عدم تحول الحراك الحالي إلى احتجاجات يومية دائمة.

ودعت العائلات إلى تنظيم "يوم تشويش وطني" جديد يوم الأحد المقبل، تزامنًا مع تسلُّم الحكومة الإسرائيلية الرد الرسمي من حركة حماس على المقترح الأخير بشأن صفقة التبادل، والذي جاء مطابقًا بنسبة 98% لمقترح "ويتكوف" السابق.

رد فعل غاضب على تصريحات اليمين

تصريحات الوزيرين المتطرفين إتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين عبّرا عن رفضهما لمضمون الصفقة، أشعلت غضب العائلات التي نظّمت تظاهرة مفاجئة في تل أبيب، أدّت إلى إغلاق شارع أيالون الرئيسي، في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بالصفقة.

ولم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية حتى الآن رد رسمي واضح على رد حماس، واقتصرت المواقف على تصريحات من مصادر رفيعة، تُصرّ على شروط مسبقة تتضمن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما تعتبره حماس شرطًا تعجيزيًا.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في قطاع غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية للقاهرة الإخبارية، إن الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في قطاع غزة.

أونروا: مدارس غزة أصبحت ملاجئ لمئات الآلاف من الفلسطينيين ولا يوجد مكان آمن

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال المفوض العام لأونروا، إن مدارس غزة أصبحت ملاجئ لمئات الآلاف من الفلسطينيين.



صحة غزة: ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية لـ266 شهيدًا بينهم 112 طفلًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتفاع عدد الشهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية إلى 266 حالة وفاة، من بينهم 112 طفلًا، في استمرار لمأساة إنسانية متفاقمة تحت الحصار.

