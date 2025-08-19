قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل |خاص
مصر تكثّف اتصالاتها الدولية لدعم وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
حبس وغرامة.. عقوبات بالجملة تواجه الراقصة بديعة
حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع
وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
توك شو

الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في غزة.. وعائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف

غزة
غزة
محمود محسن

يكثف الوسطاء من مصر وقطر جهودهم واتصالاتهم مع الفصائل الفلسطينية في محاولة لوقف تنفيذ خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى احتلال مدينة غزة، وسط تصعيد عسكري متسارع على الأرض.

عائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف وتدعو ليوم تشويش وطني في القدس المحتلة

في تطور لافت في ملف الأسرى، أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة تعيش حالة من الزخم الشعبي المتصاعد، رغم عدم تحول الحراك الحالي إلى احتجاجات يومية دائمة.

ودعت العائلات إلى تنظيم "يوم تشويش وطني" جديد يوم الأحد المقبل، تزامنًا مع تسلُّم الحكومة الإسرائيلية الرد الرسمي من حركة حماس على المقترح الأخير بشأن صفقة التبادل، والذي جاء مطابقًا بنسبة 98% لمقترح "ويتكوف" السابق.

رد فعل غاضب على تصريحات اليمين

تصريحات الوزيرين المتطرفين إتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين عبّرا عن رفضهما لمضمون الصفقة، أشعلت غضب العائلات التي نظّمت تظاهرة مفاجئة في تل أبيب، أدّت إلى إغلاق شارع أيالون الرئيسي، في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بالصفقة.

ولم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية حتى الآن رد رسمي واضح على رد حماس، واقتصرت المواقف على تصريحات من مصادر رفيعة، تُصرّ على شروط مسبقة تتضمن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما تعتبره حماس شرطًا تعجيزيًا.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في قطاع غزة
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية للقاهرة الإخبارية، إن الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في قطاع غزة.

أونروا: مدارس غزة أصبحت ملاجئ لمئات الآلاف من الفلسطينيين ولا يوجد مكان آمن

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال المفوض العام لأونروا، إن مدارس غزة أصبحت ملاجئ لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
 

صحة غزة: ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية لـ266 شهيدًا بينهم 112 طفلًا
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتفاع عدد الشهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية إلى 266 حالة وفاة، من بينهم 112 طفلًا، في استمرار لمأساة إنسانية متفاقمة تحت الحصار.
 

مصر قطر الفصائل الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تصعيد عسكري

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

نيمار

نيمار ينهار بعد أكبر خسارة في مسيرته.. الدموع تتكرر بين الحزن والفرح

ميسي

يحدث مرة في الحياة.. ميسي يحصد 1.87 مليون دولار بفضل هدف عمره 16 عاما

أمير عابد

حادث مروري مقلق.. لماذا تصدر أمير عابد الترند؟

بالصور

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

