قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غزة بين الفراغ والانتقال.. مصر تدفع بلجنة مؤقتة تمهيداً لعودة السلطة

غزة
غزة
إسراء عبدالمطلب

في ظل التحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع غزة على المستويين الإنساني والسياسي، تكثف مصر جهودها الدبلوماسية لدعم مسار التسوية الفلسطينية الداخلية وإعادة إعمار القطاع.

وجاءت هذه التحركات متزامنة مع استمرار العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من دمار واسع، لتؤكد القاهرة مجددًا على ثبات موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية ورفضها لكل محاولات التهجير والحصار.

سكان قطاع غزة

تفاصيل اللقاء

استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بحضور وزيرين مصريين، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل الدفع نحو استقرار غزة وإعادة إعمارها.

وأكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبدالعاطي شدد خلال الاجتماع على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، بما يشمل التعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة سبل الحياة تمهيدًا لعودة التنمية إلى القطاع.

مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر

واستعرض وزير الخارجية المصري التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون منصة محورية لحشد الموارد والجهود الدولية والإقليمية لدعم غزة.

الموقف المصري

أكد عبدالعاطي التزام مصر التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، مبرزًا آخر مستجدات الوساطة المصرية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار. كما شدد على رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو فرض سياسة التجويع والحصار عليهم، معتبرًا أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأدان وزير الخارجية  استمرار الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه السياسات تعرقل فرص السلام العادل والشامل.

دعم السلطة الفلسطينية وتدريب الشرطة

وعلى صعيد الدعم المباشر، أعلن عبدالعاطي حرص القاهرة على تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية، عبر تفعيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة تمهيدًا لعودتها بشكل كامل إلى القطاع. وأوضح أن مصر ستعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لملء الفراغ الأمني وضمان استعادة النظام والاستقرار في غزة.

الموقف الفلسطيني

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن تقديره العميق للدور المصري الرائد في دعم القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها القاهرة لإدخال المساعدات إلى القطاع. 

و أشاد بجهود مصر في ملف التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبإعدادها للخطة العربية التي تهدف إلى إعادة إعمار غزة بشكل شامل ومستدام.

وتعكس هذه الخطوات بوضوح تمسك مصر بدورها التاريخي في القضية الفلسطينية، وسعيها لإيجاد آلية عملية تُمهد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، بالتوازي مع توفير مقومات إعادة الإعمار والتنمية. وبذلك، تسعى القاهرة إلى ترسيخ الاستقرار في القطاع ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه.

غزة قطاع غزة مصر المساعدات المصرية لغزة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

إبراهيم نور الدين

الحكم جاب جون في نفسه.. إبراهيم نور الدين ينتقد معروف بعد طرد لاعب الأهلي أمام فاركو

شريف العريان - وزير الشباب والرياضة

الدولي للخماسي الحديث يشكر مصر على التنظيم الرائع لبطولة العالم تحت 15 سنة

محمد هاني

أحمد عبد الباسط يكشف عن عقوبة محمد هاني

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد