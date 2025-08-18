غزة بين الفراغ والانتقال.. مصر تدفع بلجنة مؤقتة تمهيداً لعودة السلطة

في ظل التحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع غزة على المستويين الإنساني والسياسي، تكثف مصر جهودها الدبلوماسية لدعم مسار التسوية الفلسطينية الداخلية وإعادة إعمار القطاع.

وجاءت هذه التحركات متزامنة مع استمرار العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من دمار واسع، لتؤكد القاهرة مجددًا على ثبات موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية ورفضها لكل محاولات التهجير والحصار.

تفاصيل اللقاء

استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بحضور وزيرين مصريين، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل الدفع نحو استقرار غزة وإعادة إعمارها.

وأكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبدالعاطي شدد خلال الاجتماع على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، بما يشمل التعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة سبل الحياة تمهيدًا لعودة التنمية إلى القطاع.

مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر

واستعرض وزير الخارجية المصري التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون منصة محورية لحشد الموارد والجهود الدولية والإقليمية لدعم غزة.

الموقف المصري

أكد عبدالعاطي التزام مصر التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، مبرزًا آخر مستجدات الوساطة المصرية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار. كما شدد على رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو فرض سياسة التجويع والحصار عليهم، معتبرًا أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأدان وزير الخارجية استمرار الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه السياسات تعرقل فرص السلام العادل والشامل.

دعم السلطة الفلسطينية وتدريب الشرطة

وعلى صعيد الدعم المباشر، أعلن عبدالعاطي حرص القاهرة على تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية، عبر تفعيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة تمهيدًا لعودتها بشكل كامل إلى القطاع. وأوضح أن مصر ستعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لملء الفراغ الأمني وضمان استعادة النظام والاستقرار في غزة.

الموقف الفلسطيني

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن تقديره العميق للدور المصري الرائد في دعم القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها القاهرة لإدخال المساعدات إلى القطاع.

و أشاد بجهود مصر في ملف التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبإعدادها للخطة العربية التي تهدف إلى إعادة إعمار غزة بشكل شامل ومستدام.

وتعكس هذه الخطوات بوضوح تمسك مصر بدورها التاريخي في القضية الفلسطينية، وسعيها لإيجاد آلية عملية تُمهد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، بالتوازي مع توفير مقومات إعادة الإعمار والتنمية. وبذلك، تسعى القاهرة إلى ترسيخ الاستقرار في القطاع ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه.