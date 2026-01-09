قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تفاصيل عرض فيلم العملاق لـ أمير المصري في بريطانيا

فيلم العملاق
فيلم العملاق
محمد نبيل

يشهد شهر يناير عرض الفيلم العالمي GIANT، بطولة النجم أمير المصري، الذي يتناول السيرة الذاتية لأسطورة الملاكمة البريطانية من أصول يمنية الأمير نسيم حميد، أحد أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ الملاكمة في التسعينيات.
 

وينطلق الفيلم تجاريًا في المملكة المتحدة اليوم، على أن يبدأ عرضه في مصر والدول العربية يوم 14 يناير، بعد جولة عروض خاصة ومشاركات في بعض المهرجانات.

 

يركز فيلم GIANT على رحلة صعود نسيم حميد من طفولة صعبة في مدينة شيفيلد البريطانية إلى قمة المجد الرياضي، حيث أصبح بطلًا عالميًا في وزن الريشة، واشتهر بأسلوبه الاستعراضي وشخصيته الجدلية داخل الحلبة وخارجها.

ولا يكتفي العمل بسرد النجاح الرياضي، بل يتناول الصراعات النفسية والاجتماعية التي واجهها حميد، إضافة إلى علاقته المعقدة بمدربه بريندان إنجل، الذي كان له دور محوري في تشكيل مسيرته الاحترافية.

يقدم أمير المصري أحد أهم أدواره السينمائية حتى الآن، حيث يجسّد شخصية نسيم حميد في مرحلة حاسمة من حياته. وخضع المصري لتحضيرات مكثفة شملت تدريبات ملاكمة يومية، وتغييرًا في البنية الجسدية، إلى جانب العمل على اللهجة والحضور الحركي داخل الحلبة، بهدف تقديم أداء واقعي ودقيق.
 

ويُعد هذا الدور خطوة جديدة في مسيرة أمير المصري العالمية، بعد مشاركاته اللافتة في أعمال دولية خلال السنوات الأخيرة.

 

يشارك في بطولة الفيلم النجم العالمي بيرس بروسنان في دور المدرب بريندان إنجل، إلى جانب مجموعة من الممثلين الدوليين. الفيلم من تأليف وإخراج روان أثالي، بينما يشارك سيلفستر ستالون كمنتج تنفيذي، ما يمنح العمل طابعًا كلاسيكيًا لأفلام السيرة الذاتية الرياضية.

 

فيلم العملاق افتتح الدورة الخامسة من مهرجان البحرالأحمر السينمائي الدولي، وحظي باهتمام نقدي، خاصة فيما يتعلق بالأداء التمثيلي والعلاقة الإنسانية بين اللاعب ومدربه، إضافة إلى مشاهد الملاكمة المصورة بأسلوب واقعي ومكثف.

فيلم العملاق فيبلم GIANT أمير المصري مهرجان البحرالأحمر السينمائي

