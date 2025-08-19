قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
أخبار العالم

حماس: لم يعد مقبولاً من الدول والمنظمات الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار

حماس
حماس
محمود نوفل

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال لفتح المعابر ووقف جريمة الإبادة والتجويع بحق أكثر من مليوني فلسطيني، وإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة.

وقالت حماس في بيان لها : يحلّ اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي تحيي ذكراه الأمم المتحدة ودول العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام، في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع التي يمعن الاحتلال الصهيوني في تصعيدها ضد أكثر من مليوني إنسان فلسطيني على مدى أكثر من 22 شهراً؛ ارتقى خلالها أكثر من 61 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما تحوّل نحو 40 ألف طفل إلى أيتام، و23 ألف امرأة إلى أرامل، كما ارتفع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيداً بينهم 106 أطفال.

وأضافت الحركة في بيان لها :  في ظل استهتار مجرم الحرب نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية وحكومته الصهيونازية بالقرارات الأممية ونداءات المجتمع الدولي لوقف عدوانهم وإجرامهم بحق المدنيين العزّل، وإصرارهم على منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بهدف تدمير القطاع الصحي في غزة.

وتابعت: فإننا في حركة حماس، وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، نؤكد على أنه لم يعد مقبولاً من الدول والحكومات والمنظمات الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار أمام إجرام الاحتلال الصهيوني المنتهك لكل القيم والأعراف والشرائع؛ بل المطلوب تفعيل الجهود لوقف العدوان والإبادة، ومحاكمة قادة الاحتلال، وعلى رأسهم المجرم نتنياهو، وجلبهم إلى العدالة الدولية، وعزل هذا الكيان الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

كما حملت حماس الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن تداعيات منع دخول المساعدات واستمرار سياسة التجويع والقتل والإذلال عبر “مؤسسة غزة اللا إنسانية” التي تفرضها حكومة الاحتلال بغطاء أمريكي.

وواصلت حماس بيانها قائلة: إن احتفاء المجتمع الدولي بهذا اليوم العالمي يضعه، دولاً وحكومات ومنظمات، أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، بإلزام حكومة الاحتلال الفاشية بوقف عدوانها وجرائم الإبادة والتجويع فوراً، وإجبارها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة.

كما أشادت حماس بجهود الطواقم الإنسانية والإغاثية من أبناء شعبنا ومؤسساته في قطاع غزة، التي تقدّم خدماتها رغم القصف والقتل والتدمير، وندين بأشد العبارات الجرائم الممنهجة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحقّها، في محاولات يائسة لمنعها من أداء واجبها الإنساني.

وأتمت حماس بيانها بالقول : ندعو الأمم المتحدة ومؤسساتها المتعددة، والمنظمات العربية والإسلامية والدولية العاملة في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، إلى تكثيف أعمالها وبرامجها في قطاع غزة، وإعلاء صوتها في وجه المنع والتضييق والاستهداف الصهيوني، ورفض كل محاولات الاحتلال الالتفاف على بروتوكولات الإغاثة الدولية عبر آليات إجرامية صُمِّمت لقتل شعبنا والتنكيل به.

فلسطين المقاومة الفلسطينية حماس قطاع غزة المساعدات الإنسانية

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

أذكار الصباح

أذكار الصباح ووقتها وفضلها.. ردد أفضل ما قاله النبي بعد شروق الشمس

الصدقة

6 أعمال يكتب لك بها أجر الصدقة.. الأزهر يوضحها

أمين الفتوى

هل يجب تنفيذ وصية المتوفاة بعدم توزيع تركتها كميراث بعد وفاتها .. أمين الفتوى يرد

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

