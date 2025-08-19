مصر أكتوبر: موافقة حماس على المقترح المصري القطري انتصار للدبلوماسية المصرية

قال محمد عيد، أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر، إن موافقة حماس على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر، لإنهاء الحرب، ووقف العمليات العسكرية لمدة 60 يوما، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع، يمثل نجاحا لجهود الدولة المصرية الحثيثة لإحباط مخطط تهجير الفلسطينيين وأوهام "إسرائيل الكبرى".

وأكد محمد عيد في بيان له أن مصر بذلت جهودًا متكاملة تقوم على رفض قاطع لمخطط التهجير والاعتداء السافر على أصحاب الأرض ومحاولة انتزاع سيادتهم، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف أن التحركات المصرية جمعت بين العمل الدبلوماسي المكثف لإدارة المفاوضات بين أطراف الصراع، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وضمان حقه في الحياة عبر تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب دور الوساطة الفعّال والإصرار على الحل السياسي الشامل، رغم ما تتحمله القاهرة من ضغوط وتبعات نتيجة انحيازها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق .

وأدان أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر المخططات الإسرائيلية التي تمثل أبشع أنواع الانتهاكات والتجاوزات وشن هجوما مسلح ومتطرف على شعب أعزل واستهداف الأطفال والنساء وحتى المرضى في المستشفيات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، ومحاولة واضحة وصريحة لتصفية للقضية الفلسطينية.

وأوضح عيد، أن هذه الممارسات تأتي في ظل تقاعس وتخاذل من المجتمع الدولي تجاه تنفيذ هذا المخطط غير المشروع، والذي حذرت منه مصر مرارًا منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مؤكدةً رفضها القاطع لأي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو تغيير الوضع الديموغرافي بالقوة، بما بات يهدد الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وحذر عيد من التداعيات الكارثية لهذه المخططات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتي امتدت إلى تجرؤ الاحتلال للإعلان عن مخططه الأخطر "إسرائيل الكبرى" الذي يعتدي فيه على مقدرات وسيادة الدول والشعوب، بما يشكل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، ويؤجج الصراع في المنطقة.