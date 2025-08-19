قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مصر أكتوبر: موافقة حماس على المقترح المصري القطري انتصار للدبلوماسية المصرية

محمد عيد
معتز الخصوصي

قال محمد عيد، أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر، إن موافقة حماس على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر، لإنهاء الحرب، ووقف العمليات العسكرية لمدة 60 يوما، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع، يمثل نجاحا لجهود الدولة المصرية الحثيثة لإحباط مخطط تهجير الفلسطينيين وأوهام "إسرائيل الكبرى".

وأكد محمد عيد في بيان له أن مصر بذلت جهودًا متكاملة تقوم على رفض قاطع لمخطط التهجير والاعتداء السافر على أصحاب الأرض ومحاولة انتزاع سيادتهم، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف أن التحركات المصرية جمعت بين العمل الدبلوماسي المكثف لإدارة المفاوضات بين أطراف الصراع، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وضمان حقه في الحياة عبر تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب دور الوساطة الفعّال والإصرار على الحل السياسي الشامل، رغم ما تتحمله القاهرة من ضغوط وتبعات نتيجة انحيازها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق .

وأدان أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر المخططات الإسرائيلية التي تمثل أبشع أنواع الانتهاكات والتجاوزات وشن هجوما مسلح ومتطرف على شعب أعزل واستهداف الأطفال والنساء وحتى المرضى في المستشفيات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، ومحاولة واضحة وصريحة لتصفية للقضية الفلسطينية.

وأوضح عيد، أن هذه الممارسات تأتي في ظل تقاعس وتخاذل من المجتمع الدولي تجاه تنفيذ هذا المخطط غير المشروع، والذي حذرت منه مصر مرارًا منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مؤكدةً رفضها القاطع لأي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو تغيير الوضع الديموغرافي بالقوة، بما بات يهدد الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وحذر عيد من التداعيات الكارثية لهذه المخططات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتي امتدت إلى تجرؤ الاحتلال للإعلان عن مخططه الأخطر "إسرائيل الكبرى" الذي يعتدي فيه على مقدرات وسيادة الدول والشعوب، بما يشكل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، ويؤجج الصراع في المنطقة.

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

مجلس الشيوخ

نائب: موافقة حماس على المبادرة المصرية يعكس نجاح القاهرة في وقف نزيف الدم الفلسطيني

رفح

الريادة: مصر تنتصر للإنسانية في غزة لا للمصالح الضيقة

محمد عيد

مصر أكتوبر: موافقة حماس على المقترح المصري القطري انتصار للدبلوماسية المصرية

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

