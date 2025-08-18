قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائبة: الدبلوماسية المصرية تثبت ريادتها في وقف الحرب على غزة واستقرار المنطقة

أمل سلامة
أمل سلامة
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن موافقة حركة حماس على المقترح المصري-القطري لوقف الحرب يعكس نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية المتواصلة، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في حماية الأمن القومي العربي ودعم استقرار المنطقة.

وأشارت "سلامة" إلى أن مصر لم تتوقف منذ اندلاع الأحداث عن التحرك على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين، مؤكدة أن ذلك يترجم التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن التنسيق المصري-القطري يعكس جدية المساعي الرامية إلى التوصل لحل شامل وعادل، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود والضغط لوقف أي ممارسات عدوانية تعرقل مسار التهدئة.

ونوهت بأن المقترح الذي جرى التوافق عليه، يتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، والذي يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، إلى جانب إعادة تموضع القوات الإسرائيلية بما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل يغطي احتياجات القطاع.

واختتمت "سلامة" تصريحها بالتأكيد أن مصر ستظل الدرع الحامي للمنطقة، وأن دبلوماسيتها النشطة هي السبيل الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

حركة حماس مجلس النواب النائبة أمل سلامة أمل سلامة مصر

