الكرة الآن في ملعب إسرائيل| أحمد موسى يكشف تفاصيل المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة.. شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يروج بشأن حصار مصر لقطاع غزة أو إغلاق معبر رفح غير صحيح، مشددًا على أن القاهرة تقوم بدور محوري لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الدائرة في القطاع.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حركة حماس أعلنت رسميًا موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن المبادرة المصرية القطرية تستهدف إدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ الفلسطينيين من العدوان المستمر، مؤكدًا أن مصر تتحرك على أرض الواقع بعيدًا عن الشعارات، وأن هدفها الأول هو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

القرار النهائي لا يتوقف

وشدد موسى على أن القرار النهائي لا يتوقف على نتنياهو وحده، وإنما يتأثر بالموقف الأمريكي، خاصة مع الإدارة الحالية في واشنطن.

وأشار إلى أن مصر وقطر تبذلان جهودًا مكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى تهدئة شاملة، لافتًا إلى أن المقترح المصري القطري يتضمن عدة بنود، أبرزها وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.

