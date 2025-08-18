وقف التهجير.. أحمد موسي: الموقف المصري ثابت لا يتغير

قال الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وجه رسالة للعالم كله من أمام معبر رفح، موضحا أن الموقف المصري ثابت لا يتغير ابدا.

وأوضح موسي خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، ان مصر استطاعت ادخال الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية للقطاع منذ أكتوبر 2023، لافتا إلى أن هناك جهد هائل للقوات المسلحة المصرية لإسقاط المساعدات من خلال القوات الجوية.

وشدد موسي، على ان مصر ترفض رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو فرض واقع سياسي أو سياسة الأرض المحترقة.