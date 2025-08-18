عبد الرحيم الخولي: جماعة الإخوان تدعم خطط الكيان الصهيوني.. ومصر لم تغلق معبر رفح

أكد عبد الرحيم الخولي، الأمين العام للجالية المصرية في فرنسا، أن مصر تعد اكبر دولة إقليمية في الشرق الأوسط، وهي الدولة صاحبة القرار، وهناك خطة ممنهجة من الجماعة الإرهابية لضرب إستقرار الدولة المصرية، ودعم خطط الكيان الصهيوني.

وقال عبد الرحيم الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن إسرائيل تحتل فلسطين منذ فترة كبيرة، وتقوم بحصار شامل لقطاع غزة والقيام بعملية إبادة ممنهجة، فكيف تهاجم جماعة لإخوان الدولة المصرية على الرغم من أن مصر لم تغلق معبر رفح من جهتها.

وتابع الأمين العام للجالية المصرية في فرنسا، أن مصر لم تحارب بناءا على عواطف أو قرارات تقدم من جهات أخرى، وما تقوم به الجماعة الإرهابية تشويه صورة للوطن وخيانة عظمى.