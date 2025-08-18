عماد الدين حسين: الموقف المصري ثابت برفض المشاركة في أي مخططات التهجير أو تصفية للقضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الموقف المصري ثابت برفض المشاركة في أي مخططات التهجير أو تصفية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن اللقاءات المستمرة التي يجريها الرئيس المصري مع القادة العرب والأطراف الدولية.

وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تهدف بالأساس إلى وقف المجزرة الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر تبذل مجهودات كبيرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان تدفق المساعدات عبر معبر رفح.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن مصر ليست مسؤولة عن تعطيل دخول المساعدات، مؤكدا أن إسرائيل هي من أغلقت المعبر، مؤكدا ان الدور العربي يجب أن يكون أكثر وحدة في مواجهة الانحياز الأمريكي لإسرائيل.