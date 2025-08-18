قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هي شروط حجز الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم؟
إصابة 3 سوريين في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
بعد تصديق الرئيس السيسي.. اعرف المدة المحددة لتقنين أراضي وضع اليد
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهبر بعد انتشار فيديو مثير له
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
عماد الدين حسين: لا يمكن الوثوق بالوعود الإسرائيلية في وقف الحرب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إنّ جهود الوساطة المصرية مستمرة دون انقطاع لوقف المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، مشددًا على أن الجميع يتمنى أن تنجح هذه المساعي في تحقيق هدنة، ولو مؤقتة تمتد لـ 60 يومًا، لكن من غير الممكن التعويل على الجانب الإسرائيلي أو الوثوق بوعوده في وقف الحرب.

وأضاف  الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التاريخ يشهد على خروقات عديدة، بما فيها تصريحات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي وعد أكثر من مرة بوقف العدوان، دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع.

وتابع، أنّ ما حدث اليوم عند معبر رفح، من وقوف وزير الخارجية المصري، ورئيس الوزراء الفلسطيني، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، هو رسالة رمزية قوية للعالم، تؤكد أن مصر هي الدولة التي تقدم الدعم الحقيقي والإنساني لغزة.

وأشار، إلى أن الرواية الإسرائيلية والسردية الأمريكية لا تزال تخدع البعض، رغم وضوح الحقائق، متابعًا، أن الشاحنات المصرية جاهزة للدخول، لكن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعرقل مرورها عبر تحكمه في المعابر الخمسة التي يفتحها ويغلقها بشكل انتقائي.

وأشار عماد الدين حسين إلى تصريحين مهمين صدرا خلال اليوم، يشكلان تحولًا سياسيًا في المشهد، موضحًا، أنّ الأول أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما اعتبره حسين تطورًا سياسيًا بالغ الأهمية.

وتابع، أنّ التصريح الثاني فجاء على لسان وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، الذي أكد استعداد مصر للمشاركة في قوة دولية بشرطين: صدور قرار من مجلس الأمن، وتوافر أفق سياسي واضح يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو.

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

الحجاب

هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب

الطفل الضحية

عمره 4 سنوات .. انتشال جـ.ـثة صغير غرق بترعة المريوطية |صورة

المتهمين

بضاعة قيمتها 3 ملايين جنيه.. القبض على شخصين يروجان المخدرات بالقليوبية.. صور

حادث التصادم

إصابة 5 أشخاص في تصام سيارتين على طريق دكرنس بالدقهلية.. صور

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

