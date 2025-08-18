قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بي ام دبليو الفئة السابعة 2027 تظهر لأول مرة

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027
بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027
إبراهيم القادري

ظهرت سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة وهي تخضع لاختبارات على الطرق العامة، وتم رؤيتها بتمويهات كثيفة تخفي معظم ملامحها النهائية.

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027

هذه هي تحديثات منتصف العمر للسيدان الفاخرة، ويهدف إلى مواءمة لغة التصميم مع الجيل القادم من موديلات Neue Klasse المنتظرة.

مواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، صدادات أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية وخلفية بلمسات جديدة، وتم المحافظة على ترتيب الإضاءة المتدرج في المقدمة، وبها شرائط LED متصلة أسفل خط غطاء المحرك .

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027 بها، شبك أمامي تحت غطاء التمويه لكن من الواضح أنه سيحصل على تعديل ملحوظ ربما بتصميم أكثر انبساط مقارنة بالموديل الحالي، دون أن يصل إلى عرض الشبك الكامل كما في بعض النماذج الأخرى.

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027، مصابيح وخطوط جمالية، وبها لمسات تعكس التطور في هوية بي إم دبليو الحديثة، وبها تحديثات في التكنولوجيا وأنظمة الترفيه، مع الحفاظ على الفخامة المألوفة للفئة السابعة.

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027

وجدير بالذكر ان بي إم دبليو  ستكشف عن النسخة النهائية من الفئة السابعة المحدثة خلال العام القادم، على أن تصل إلى الأسواق كموديل 2027، لتواصل مسيرتها كأحد أعمدة فئة السيدان الفاخرة على مستوى العالم.

تاريخ شركة بي إم دبليو في صناعة السيارات

تأسست شركة بي إم دبليو في عام 1916، وبدأت مسيرتها في صناعة محركات الطائرات، ثم توسعت لتشمل صناعة الدراجات النارية والسيارات، واستحوذت بي إم دبليو على مصنع سيارات في آيزناخ عام 1928.

بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027

وبدأت بي إم دبليو في إنتاج سياراتها الخاصة، حيث كانت أول سيارة من إنتاجها هي بي إم دبليو 3/15 PS ، وعلى مر السنين أصبحت بي إم دبليو علامة تجارية عالمية رائدة في صناعة السيارات الفاخرة والرياضية، مع التركيز على الابتكار والأداء العالي .

سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة بي ام دبليو الفئة السابعة موديلات Neue Klasse مواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة الفئة السابعة موديل 2027 بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2027

