تكنولوجيا وسيارات

سعر ميتسوبيشي أوتلاندر تريل 2025

ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025
ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025
إبراهيم القادري

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025، وتنتمي أوتلاندر تريل لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تجهيزات عملية لعشاق التخييم والمغامرات، وبها لمسات تصميمية جريئة ومقصورة بها تجهيزات متطورة .

 ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025

مواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025

زودت سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025 بملصقات سوداء تزين غطاء المحرك وجوانب الهيكل إلى جانب شارة إصدار Trail على الباب الخلفي، وبها زخارف حماية جانبية على الأبواب السفلية وزوايا للصدادات، وبها زخرفة للرفارف، وأغطية للمرايات، وبها مقابض للأبواب.

 ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025

تم تعتيم قطع زخرفة Dynamic Shield المعتادة من الكروم في سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025، وبها عجلات سوداء منسوجة مقاس 18 بوصة فريدة من نوعها من إصدار Trail، وبها سقف أسود، وبها مصابيح أمامية LED مع غسالات، ومصابيح ضباب LED، ومساحات زجاج أمامي مدفأة.

 ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025

ويوجد بـ سيار ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025، سجادات أرضية مغطاة بالسجاد استبدلت بسجادات أرضية مناسبة لجميع الأحوال الجوية للمقاعد الأمامية والخلفية ومنطقة الأمتعة، وبها ميزة Trail Edition، وبها منافذ USB-C ، وبها نظام Dynamic Sound Premium مكون من 8 مكبرات صوت من تصميم Yamaha.

 ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025

محرك ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025

تستمد سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 181 حصان، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

 ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025 تباع بسعر 135 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025 تباع بسعر 150 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025 تباع بسعر 153 ألف ريال سعودي .

شركة ميتسوبيشي ميتسوبيشي أوتلاندر تريل موديل 2025 السيارات الكروس أوفر الرياضية محرك ميتسوبيشي أوتلاندر تريل أوتلاندر تريل موديل 2025

