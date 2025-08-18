قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر شيفروليه سبارك 2026 الكهربائية بالسعودية

إبراهيم القادري

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه سبارك موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي سبارك لفئة السيارات الكروس أوفر، وتمتلك تجهيزات وتغيرات جذرية، مما أدي إلي تحول السيارة الأمريكية إلى سيارة كهربائية أكثر عصرية وتطور .

شيفروليه سبارك موديل 2026

ارتبط اسم سبارك بالسيارات الاقتصادية الصغيرة منذ عام 1998 ، لكن الجيل الجديد لعام 2026 يقدم نسخة مختلفة كليًا تحمل اسم Spark EUV، لتكون كروس أوفر تحت مدمجة تعمل بالكهرباء بالكامل.

أبعاد شيفروليه سبارك موديل 2026

تأتى سيارة شيفروليه سبارك موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4306 مم، وعرض 1772 مم، وارتفاع 1613 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2675 مم .

مواصفات شيفروليه سبارك موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه سبارك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED رفيعة مزدوجة، وبها مصابيح خلفية LED متطورة، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة، وبها سقف بلون متباين يضفي لمسة رياضية، وبها مرايات جانبية كهربائية .

ويوجد بـ سيارة شيفروليه سبارك موديل 2026 أيضا، مقعد السائق كهربائي الضبط، ومقعد الراكب الأمامي يدوي الضبط، وبها عجلة قيادة متعدد الوظائف، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.1 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 8.8 بوصة، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات .

وسائل الأمان بـ شيفروليه سبارك موديل 2026

تمتلك سيارة شيفروليه سبارك موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 4 وسائد هوائية أمامية وجانبية، وبها نظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، وبها نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)، وبها برنامج الثبات الإلكتروني (ESP)، وبها نظام التحكم في الجر، وبها مثبت سرعة، وبها حساسات أمامية وخلفية، وبها كاميرا 360 درجة .

محرك شيفروليه سبارك موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه سبارك موديل 2026 على قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 180 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 360 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

سعر شيفروليه سبارك موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه سبارك موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 79 ألف ريال سعودي .

