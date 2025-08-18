قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من التخطيط بتفعيل المراكز الخدمية الحكومية الإلكترونية بالجيزة والعريش
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه .. ساوايست اس 07 إم شيرى تيجو 8 برو 2026

ساوايست اس 07 إم شيرى تيجو 8 برو 2026
ساوايست اس 07 إم شيرى تيجو 8 برو 2026
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يوجد به الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءة تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 07 وشيرى تيجو 8 برو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وقوة 197 حصان .

سعر شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع ب سعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع ب سعر مليون و 475 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 07 موديل 2026

ساوايست اس 07 موديل 2026

تمتلك سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية جانبية، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك ساوايست اس 07 موديل 2026

ساوايست اس 07 موديل 2026

تحصل سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دران 290 نيوتن/متر .

أسعار ساوايست اس 07 موديل 2026

ساوايست اس 07 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 259 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 سعر شيرى تيجو 8 برو ساوايست اس 07 موديل 2026 محرك ساوايست اس 07

