تختار إيه .. ساوايست اس 07 إم شيرى تيجو 8 برو 2026

سوق السيارات المصري يوجد به الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءة تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 07 وشيرى تيجو 8 برو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وقوة 197 حصان .

سعر شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع ب سعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع ب سعر مليون و 475 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 07 موديل 2026

ساوايست اس 07 موديل 2026

تمتلك سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية جانبية، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك ساوايست اس 07 موديل 2026

ساوايست اس 07 موديل 2026

تحصل سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دران 290 نيوتن/متر .

أسعار ساوايست اس 07 موديل 2026

ساوايست اس 07 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 259 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه .