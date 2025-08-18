سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري بـ 750 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي اكسنت RB ، ودونج فنج شاين، وشيفروليه أوبترا، ورينو تاليانت ، وشيرى اريزو 5 .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 قوته من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 829 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 895 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 930 ألف جنيه .

دونج فنج شاين موديل 2026

تنتج سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 قوة 125 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 158 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 769 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

سيارة رينو تاليانت موديل 2026 بها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تصل سرعة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها قوة 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 48 لتر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 735 ألف جنيه .