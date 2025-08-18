قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رئيس وزراء فلسطين: غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا.. وإدارتها مسؤولية وطنية لإفشال مخططات التهجير
وزيرة البيئة تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ COP 30 بالبرازيل
رئيس وزراء فلسطين: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
مثيرا للجدل بشأن اوكرانيا.. ترامب: لا استعادة للقرم ولا انضمام للناتو
عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية
رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
رئيس وزراء فلسطين: معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة شعبنا المحاصر
وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري بـ 750 ألف جنيه

سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري
سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي اكسنت RB ، ودونج فنج شاين، وشيفروليه أوبترا، ورينو تاليانت ، وشيرى اريزو 5 .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 قوته من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 829 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 895 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 930 ألف جنيه .

دونج فنج شاين موديل 2026

تنتج سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 قوة 125 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 158 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج شاين موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 769 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

سيارة رينو تاليانت موديل 2026 بها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تصل سرعة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها قوة 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 48 لتر .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 735 ألف جنيه .

