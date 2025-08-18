قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أوبل استرا مستعملة أوتوماتيك تلامس المليون جنيه

أوبل أسترا موديل 2021
أوبل أسترا موديل 2021
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 أوبل أسترا موديل 2021 

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا موديل 2021، وتنتمي أسترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات أوبل أسترا موديل 2021 الخارجية

 أوبل أسترا موديل 2021 

تظهر سيارة أوبل أسترا موديل 2021 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك أوبل أسترا موديل 2021

 أوبل أسترا موديل 2021 

تنقل قوة سيارة أوبل أسترا موديل 2021 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة أوبل أسترا موديل 2021 الداخلية

تمتلك سيارة أوبل أسترا موديل 2021 من الداخل الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها عداد للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات .

 أوبل أسترا موديل 2021 

سعر أوبل أسترا موديل 2021

تتوافر سيارة أوبل أسترا موديل 2021 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة أوبل أسترا موديل 2021 أسترا موديل 2021 السيارات السيدان مقصورة أوبل أسترا سعر أوبل أسترا

