باحث بالشئون الإسرائيلية: الهدف الأساسي للحكومة الإسرائيلية يتمثل في إخضاع حركة حماس ونزع سلاحها بالكامل

أكد الدكتور محمد وازن، الباحث في الشؤون الإسرائيلية والدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الهدف الأساسي للحكومة الإسرائيلية يتمثل في إخضاع حركة حماس ونزع سلاحها بالكامل، بعيداً عن منطق المفاوضات.

وقال محمد وازن، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن جوهر الموقف الإسرائيلي يتجاوز مسألة الأسرى ليعكس سعي تل أبيب لتحقيق ما تسميه بـ"إسرائيل الكبرى" ومخطط الشرق الأوسط الجديد.

وتابع الباحث في الشؤون الإسرائيلية والدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة جاءت مقتضبة لكنها تحمل رسائل خطيرة، حيث أعلن استكمال العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد زيارته للخطوط القتالية، في تجاهل واضح للمقترح المصري القطري.