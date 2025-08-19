نائب: موافقة حماس على المبادرة المصرية يعكس نجاح القاهرة في وقف نزيف الدم الفلسطيني

قال النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن موافقة حركة حماس على المقترح الذي تقدمت به مصر بالتعاون مع الشركاء من دولة قطر، يعكس نجاح القاهرة في قيادة الجهود الرامية إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني وفتح مسار إنساني وسياسي متكامل.



وأوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن المبادرة المصرية لم تقتصر على الدعوة إلى وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً، بل تضمنت رؤية شاملة لإعادة تموضع القوات الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات بما يلبي احتياجات قطاع غزة، وصولاً إلى اتفاق شامل ينهي الحرب، مؤكداً أن هذه الرؤية تعكس إدراك الدولة المصرية لحجم الكارثة الإنسانية وضرورة معالجتها بجذور سياسية لا بوقف إطلاق نار مؤقت فقط.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر منذ السابع من أكتوبر تتحرك بمنطق المسؤولية القومية، معتبرة القضية الفلسطينية خطاً أحمر مرتبطاً مباشرة بالأمن القومي المصري، ولهذا كان موقفها ثابتاً برفض أي محاولات للتهجير أو فرض حلول قسرية، مضيفاً أن القاهرة تعمل على تحقيق معادلة صعبة وهى حماية الشعب الفلسطيني من العدوان، وفي نفس الوقت منع امتداد الصراع بما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.



وأكد الجمل، أن التحركات المصرية تمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر ليست مجرد وسيط، بل طرف ضامن لاستمرار أي تسوية عادلة، مشيراً إلى أن ما تحقق من قبول المقترح المصري هو تتويج لتحركات سياسية ودبلوماسية وإنسانية متواصلة مع جميع الأطراف، وأن هذا النجاح يعزز مكانة القاهرة كصوت عاقل ومسؤول في المنطقة.



واختتم المهندس ميشيل الجمل بيانه، بالتأكيد على أن الأولوية الآن هي لتثبيت التهدئة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، على أن يتزامن ذلك مع تحريك المسار السياسي وصولاً إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام حقيقي ومستدام في الشرق الأوسط.