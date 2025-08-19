الخارجية: حماس وافقت على غالبية البنود الواردة بمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنظيره الهولندي كاسبر فيلد كامب، إن الجهود المصرية مستمرة للتوصل إلى هدنة تضمن وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بلا قيود.





وأضاف وزير الخارجية، أن حماس وافقت على غالبية البنود الواردة في مقترح ويتكوف، مؤكدا أهمية موافقة الجانب الإسرائيلي على المقترح.

وفي وقت سابق أعلن الصحفي الفلسطيني عمرو طبش عبر حسابه على "فيس بوك" نبأ وفاة الطفل الفلسطيني صاحب مقولة "أنا جعان".

و قال طبش:" ببالغ الحزن نودع الطفل عبد الله أبو زرقة (5 سنوات)، صاحب الصرخة التي هزت القلوب: “أنا جعان”.

وأضاف: "فارق الحياة اليوم في أحد مستشفيات مدينة أضنا – تركيا، بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية داخل غزة، ورحيله جاء بعد صراع طويل مع المرض والجوع والتأخير في تلقي العلاج".