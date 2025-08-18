وزير الخارجية: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين

اصطحب وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، مذيعة شبكة "CNN" بيكي أندرسون، في جولة على الجانب المصري من معبر رفح، للتأكيد على أن المعبر يعمل بصورة طبيعية من الجانب المصري، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة التي تعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وخلال الجولة، نفى عبد العاطي الاتهامات الموجهة إلى القاهرة بشأن تقصيرها في دعم غزة، واصفًا ما يتم ترويجه بهذا الشأن بأنه "كذبة كبيرة". وأكد أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم "خط أحمر" لا يمكن القبول به أو المشاركة فيه، ولن تسمح مصر بحدوثه تحت أي ظرف.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تتحرك عبر قنوات متعددة بهدف واحد، وهو تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، رافضًا أي محاولات لفرض تهجير قسري من القطاع. وأضاف أن هذه المحاولات لا تمثل سوى "تذكرة ذهاب فقط" للفلسطينيين خارج غزة، في إطار مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

وشدد عبد العاطي على التزام القاهرة الكامل بمسؤولياتها وتعهداتها، مؤكدًا أن أي مشروع يهدف إلى تهجير سكان القطاع يشكل مخاطرة جسيمة، وأن مصر لن تسمح لأي طرف بالمساس بأمنها القومي أو سيادتها على حدودها.