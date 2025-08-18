قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
أخبار العالم

وزير الخارجية: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين

قسم الخارجي

اصطحب وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، مذيعة شبكة "CNN" بيكي أندرسون، في جولة على الجانب المصري من معبر رفح، للتأكيد على أن المعبر يعمل بصورة طبيعية من الجانب المصري، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة التي تعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وخلال الجولة، نفى عبد العاطي الاتهامات الموجهة إلى القاهرة بشأن تقصيرها في دعم غزة، واصفًا ما يتم ترويجه بهذا الشأن بأنه "كذبة كبيرة". وأكد أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم "خط أحمر" لا يمكن القبول به أو المشاركة فيه، ولن تسمح مصر بحدوثه تحت أي ظرف.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تتحرك عبر قنوات متعددة بهدف واحد، وهو تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، رافضًا أي محاولات لفرض تهجير قسري من القطاع. وأضاف أن هذه المحاولات لا تمثل سوى "تذكرة ذهاب فقط" للفلسطينيين خارج غزة، في إطار مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

وشدد عبد العاطي على التزام القاهرة الكامل بمسؤولياتها وتعهداتها، مؤكدًا أن أي مشروع يهدف إلى تهجير سكان القطاع يشكل مخاطرة جسيمة، وأن مصر لن تسمح لأي طرف بالمساس بأمنها القومي أو سيادتها على حدودها.

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

التذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيل بكنيسته بشرق الصف

تعليق صادم لـ اتحاد العمال على مقترح بدء العمل من 5 صباحا

تدشين أواني لخدمة المذبح في كنيسة القديس بولس بديرمواس

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

