ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرةً جديدة بشأن الاجتماع الثلاثي المزمع انعقاده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلودومير زيلينسكي.

واقترح الرئيس الفرنسي، خلال اجتماع ترامب مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض اليوم الاثنين، وجود زعيم أوروبي على الطاولة أيضًا، إلى جانب الزعماء الثلاثة ترامب وبوتين وزيلينسكي.

وقال ماكرون: "أعتقد أننا، كخطوة لاحقة، قد نحتاج إلى اجتماع رباعي. لأننا عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية ككل".

يبدو من غير المرجح أن يتقبل ترامب هذه الفكرة، على الأقل في المدى القريب، في سعيه لإنهاء الحرب.

لكن وجهة نظر ماكرون تُبرز حجم المخاطر التي تواجهها أوكرانيا في محادثات اليوم، وكذلك بقية دول أوروبا.