الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة المخططات الإسرائيلية باجتياح قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية، قالت نحذر من خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى استكمال اجتياح قطاع غزة.



وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن إعادة احتلال مدينة غزة تنذر بفرض نزوح قسري جديد لأكثر من 900 ألف مواطن باتجاه جنوب القطاع وتدمير ما تبقى من أحياء.

وفي وقت سابق أعلن الصحفي الفلسطيني عمرو طبش عبر حسابه على "فيس بوك" نبأ وفاة الطفل الفلسطيني صاحب مقولة "أنا جعان".

و قال طبش:" ببالغ الحزن نودع الطفل عبد الله أبو زرقة (5 سنوات)، صاحب الصرخة التي هزت القلوب: “أنا جعان”.

"فارق الحياة اليوم في أحد مستشفيات مدينة أضنا – تركيا، بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية داخل غزة، ورحيله جاء بعد صراع طويل مع المرض والجوع والتأخير في تلقي العلاج".