دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة

أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية، مساء امس الاثنين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها دبابات مدعومة بغطاء جوي، تتقدم باتجاه حي الصبرة جنوب مدينة غزة، و ذلك بحسب تقارير عبرية في قطاع غزة.

ووفقا للقناة الإسرائيلية فإن العملية في حي الزيتون هي خطة طوارئ مُدمجة في عملية "عربات جدعون" في القطاع.

و أفادت وكالة أنباء وفا بحدوث إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم.

كما أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في محيط مسجد بلال بن رباح، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام، تجاه منازل المواطنين، ما تسبب بإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.