اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، باصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلن الصحفي الفلسطيني عمرو طبش عبر حسابه على "فيس بوك" نبأ وفاة الطفل الفلسطيني صاحب مقولة "أنا جعان".

و قال طبش:" ببالغ الحزن نودع الطفل عبد الله أبو زرقة (5 سنوات)، صاحب الصرخة التي هزت القلوب: “أنا جعان”.

"فارق الحياة اليوم في أحد مستشفيات مدينة أضنا – تركيا، بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية داخل غزة، ورحيله جاء بعد صراع طويل مع المرض والجوع والتأخير في تلقي العلاج".

و أضاف: روفي هذه اللحظات، ترقد شقيقته الطفلة حبيبة على سرير المرض، تصارع الموت بعد إصابتها بتضخم في الكبد وتسمم في الدم وسوء تغذية حاد".

وتابع: " نناشد الجميع بالتدخل العاجل لإنقاذ الطفلة حبيبة، والعمل على نقلها فورًا إلى أفضل المستشفيات في تركيا لتلقي العلاج المناسب، قبل فوات الأوان".