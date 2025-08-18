خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني

أكدت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن أنه زيارة وزير الخارجية المصري، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني، وعدد من الوزراء الفلسطينيين، إلى مركز الإمدادات الغذائية لدعم غزة التابع للهلال الأحمر المصري، تأتي لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عمق التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الدكتورة سماء سليمان إن هذه الزيارة تحمل دلالات قوية، في وقت تتعالى فيه بعض الأصوات التي تسعى لتشويه الحقائق وتغيب دور مصر المركزي في القضية الفلسطينية. وتؤكد هذه التحركات الرسمية رفيعة المستوى أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي كحاضنة للقضية، وداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل، السياسية والإنسانية.

وأضافت سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ أن الدعم اللوجيستي والإنساني المستمر من خلال الهلال الأحمر المصري وغيره من المؤسسات الوطنية، يعكس التزاماً عملياً يتجاوز الشعارات، ويثبت أن مصر تترجم مواقفها إلى أفعال، رغم التحديات السياسية والإعلامية التي تحاول النيل من هذا الدور.

وأكدت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن أن مصر ستظل دائماً داعمة لجهود وقف العدوان، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ولن تثنيها محاولات التشويه عن القيام بواجبها القومي والإنساني، في إطار من المسؤولية والمصداقية والالتزام بالمبادئ.