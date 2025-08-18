قاتل أطفال.. طرد إسرائيلي من صالون حلاقة في أستراليا |شاهد

طرد شخص إسرائيلي من صالون حلاقة في مدينة ملبورن الأسترالية، بعدما تعرفت عليه صاحبة الصالون ووصفته بأنه قاتل أطفال ومسئول عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

طرد إسرائيلي من صالون حلاقة في أستراليا

وقال الإسرائيلي المطرود من صالون الحلاقة في أستراليا : "رأيت أن الصالون متخصص في الشعر المجعد، حجزتُ موعدًا يوم الاثنين وحينما سمعت صاحبة الصالون لهجتي، سألتني من أين أنا.. قلتُ من إسرائيل، فقالت لي: "يمكنكِ المغادرة".

الإسرائيليين غير مرحب بهم

وأضاف "صعّدت كاترينا صاحبة الصالون كلامها صارخةً: "أنت قاتل أطفال"، وأغلقت الباب بقوة، معلنةً أن الإسرائيليين غير مرحب بهم.

وأضاف: "اعترفت بأنها طردته لكونه إسرائيليًا"، وحينما أثرت الحديث عن قانون التمييز العنصري الأسترالي، الذي يحظر التمييز على أساس الجنسية، ردّت كاترينا قائلةً: "الإسرائيليون ليسوا عرقًا"، وكررت: "لقد كانوا قاتلي أطفال.. انصرفوا".

ويخطط الإسرائيلي المطرود لرفع دعوى قضائية، مما قد يؤدي إلى تغريم كاترينا 100 ألف دولار أمريكي وتدريب على مكافحة التمييز.