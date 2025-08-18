قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
سلامة داود يؤم المصلين بصلاة الجنازة على رئيس هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال
كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور
رويترز: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة
قاتل أطفال.. طرد إسرائيلي من صالون حلاقة في أستراليا |شاهد
سيظل منهلا لطلاب العلم.. شيخ الأزهر ينعى عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق
خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة
بعد واقعة سائق «النقل الذكي».. ما عقوبة تعاطي المخدرات أثناء القيادة؟
رسميا.. نقل مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري إلى ستاد السلام
أخبار العالم

ناصر السيد

طرد شخص إسرائيلي من صالون حلاقة في مدينة ملبورن الأسترالية، بعدما تعرفت عليه صاحبة الصالون ووصفته بأنه قاتل أطفال ومسئول عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

طرد إسرائيلي من صالون حلاقة في أستراليا

وقال الإسرائيلي المطرود من صالون الحلاقة في أستراليا : "رأيت أن الصالون متخصص في الشعر المجعد، حجزتُ موعدًا يوم الاثنين وحينما سمعت صاحبة الصالون لهجتي، سألتني من أين أنا.. قلتُ من إسرائيل، فقالت لي: "يمكنكِ المغادرة". 

الإسرائيليين غير مرحب بهم 

وأضاف "صعّدت كاترينا صاحبة الصالون كلامها صارخةً: "أنت قاتل أطفال"، وأغلقت الباب بقوة، معلنةً أن الإسرائيليين غير مرحب بهم.

وأضاف: "اعترفت بأنها طردته لكونه إسرائيليًا"، وحينما أثرت الحديث عن قانون التمييز العنصري الأسترالي، الذي يحظر التمييز على أساس الجنسية، ردّت كاترينا قائلةً: "الإسرائيليون ليسوا عرقًا"، وكررت: "لقد كانوا قاتلي أطفال.. انصرفوا".

ويخطط الإسرائيلي المطرود لرفع دعوى قضائية، مما قد يؤدي إلى تغريم كاترينا 100 ألف دولار أمريكي وتدريب على مكافحة التمييز.

