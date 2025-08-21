العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستشفيات مدينة غزة بالاستعداد لعمليات إخلاء جماعية مع تقدم خطط الحرب، التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته عليها في وقت سابق من اليوم الخميس.

جاء هذا الإعلان من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه نتنياهو مع كبار المسؤولين العسكريين وعدد من الوزراء رفيعي المستوى للموافقة على خطط الحرب، حسبما ورد، في الوقت الذي ضغط فيه وسطاء وعائلات الرهائن على تل أبيب لإعادة الانخراط في جهود التوسط لوقف إطلاق النار.

واستعدادًا للنزوح الجماعي، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الخميس أنه بدأ في إصدار "تحذيرات أولية"، حيث أبلغ ضباط من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة وزارة الدفاع التي تنسق مع المدنيين في غزة، المسؤولين الطبيين ومنظمات الإغاثة في الجزء الشمالي من القطاع "بالاستعداد لحركة السكان إلى جنوب قطاع غزة".

ووفقًا لنص صادر عن جيش الدفاع الإسرائيلي، سُجِّل لضابط من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق قوله في مكالمة مع مسؤول صحي في غزة: "أتحدث إليكم عن إمكانية دخول الجيش إلى مدينة غزة وسيكون هناك إخلاء كامل من غزة إلى جنوب القطاع".

صرح نتنياهو مساء الخميس بأنه "أصدر تعليماته ببدء مفاوضات فورية" لإطلاق سراح "جميع الرهائن" في غزة، بالتزامن مع العمل على الموافقة على خطة الحكومة للسيطرة على مدينة غزة.

لكن مكتب نتنياهو قال إن إسرائيل لن ترسل فريق تفاوض إلى مصر أو قطر، وهما دولتان وسيطتان، في الوقت الحالي.

أثناء زيارته جنوب غزة يوم الخميس، قال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، إن الجيش يمضي قدمًا في الهجوم المخطط له، والذي يهدف إلى غزو المدينة وطرد حماس من معاقلها المتبقية في المنطقة.