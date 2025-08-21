قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستشفيات مدينة غزة بالاستعداد لعمليات إخلاء جماعية مع تقدم خطط الحرب، التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته عليها في وقت سابق من اليوم الخميس.

جاء هذا الإعلان من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه نتنياهو مع كبار المسؤولين العسكريين وعدد من الوزراء رفيعي المستوى للموافقة على خطط الحرب، حسبما ورد، في الوقت الذي ضغط فيه وسطاء وعائلات الرهائن على تل أبيب لإعادة الانخراط في جهود التوسط لوقف إطلاق النار.

واستعدادًا للنزوح الجماعي، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الخميس أنه بدأ في إصدار "تحذيرات أولية"، حيث أبلغ ضباط من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة وزارة الدفاع التي تنسق مع المدنيين في غزة، المسؤولين الطبيين ومنظمات الإغاثة في الجزء الشمالي من القطاع "بالاستعداد لحركة السكان إلى جنوب قطاع غزة".

ووفقًا لنص صادر عن جيش الدفاع الإسرائيلي، سُجِّل لضابط من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق قوله في مكالمة مع مسؤول صحي في غزة: "أتحدث إليكم عن إمكانية دخول الجيش إلى مدينة غزة وسيكون هناك إخلاء كامل من غزة إلى جنوب القطاع".

صرح نتنياهو مساء الخميس بأنه "أصدر تعليماته ببدء مفاوضات فورية" لإطلاق سراح "جميع الرهائن" في غزة، بالتزامن مع العمل على الموافقة على خطة الحكومة للسيطرة على مدينة غزة. 

لكن مكتب نتنياهو قال إن إسرائيل لن ترسل فريق تفاوض إلى مصر أو قطر، وهما دولتان وسيطتان، في الوقت الحالي.

أثناء زيارته جنوب غزة يوم الخميس، قال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، إن الجيش يمضي قدمًا في الهجوم المخطط له، والذي يهدف إلى غزو المدينة وطرد حماس من معاقلها المتبقية في المنطقة.

العد التنازلي للهجوم أوامر إسرائيلية إخلاء مستشفيات غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات مدينة غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

كيا K4 وتويوتا كورولا

بالأسعار.. لو معاك مليون و300 ألف جنيه تشتري بديلة السيراتو ولا كورولا؟

ستروين c5 موديل 2025

ستروين c5 موديل 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة

أحدث سيارات كيا

أحدث سيارات كيا شبابية 2025 .. تصميم وأداء عصري

بالصور

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد