إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم العميق من الهجمات المسلحة الأخيرة ضد الدروز في جنوب سوريا، ومن بين ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

عنف جنسي ضد النساء والفتيات

ويشير تقرير نشره مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخميس، إلى أن النساء والفتيات كن ضحايا للاختطاف والعنف الجنسي خلال موجة العنف.

وتتهم الأمم المتحدة السلطات السورية المؤقتة “بالإخفاق الممنهج” في حماية الأقليات والمواجهة القضائية لأعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

قوات حكومية متورطة في الهجمات

وتشير التقارير إلى أن القوات الحكومية كانت متورطة أيضًا في الهجمات.

وقال الخبراء إنه منذ منتصف يوليو، لقي أكثر من ألف شخص حتفهم، واختُطف المئات، ودُمِّرت أكثر من 33 قرية في منطقة السويداء.

وتم اختطاف أكثر من مئة امرأة وفتاة درزية على الأقل، ولا يزال 80 منهن في عداد المفقودين.

وفي ثلاث حالات على الأقل، تم اغتصاب النساء قبل قتلهن، بحسب دي بي إيه.

وأفادت تقارير أيضًا بحلق لحى رجال الدين قسرًا، وشن حملات كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوات لاستعباد النساء الدرزيات.

أحداث السويداء

واندلعت أعمال العنف في محافظة السويداء الجنوبية الشهر الماضي بين أفراد الأقلية الدرزية ومجموعات قبلية سنية.

وتقول الحكومة في دمشق إنها أرسلت قوات لتهدئة الوضع، لكنها اتُهمت أيضًا بارتكاب أعمال عنف وحشية ضد الدروز.