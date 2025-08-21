قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فيديو إطلاق أسد على عامل مصري في ليبيا.. قصة دعابة تحولت إلى صدمة
التعليم: أصحاب مراكز الدروس الخصوصية قادوا حملات مضللة لتخويف الطلاب من البكالوريا
مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس
صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال
بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان
التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
التعليم تنفي حرمان خريجي البكالوريا المصرية من معظم الكليات في تنسيق الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟

الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة للحكومة السورية المؤقتة
الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة للحكومة السورية المؤقتة
عبد الفتاح تركي

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم العميق من الهجمات المسلحة الأخيرة ضد الدروز في جنوب سوريا، ومن بين ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

عنف جنسي ضد النساء والفتيات

ويشير تقرير نشره مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخميس، إلى أن النساء والفتيات كن ضحايا للاختطاف والعنف الجنسي خلال موجة العنف.

وتتهم الأمم المتحدة السلطات السورية المؤقتة “بالإخفاق الممنهج” في حماية الأقليات والمواجهة القضائية لأعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

احمد الشرع

قوات حكومية متورطة في الهجمات

وتشير التقارير إلى أن القوات الحكومية كانت متورطة أيضًا في الهجمات.

وقال الخبراء إنه منذ منتصف يوليو، لقي أكثر من ألف شخص حتفهم، واختُطف المئات، ودُمِّرت أكثر من 33 قرية في منطقة السويداء.

وتم اختطاف أكثر من مئة امرأة وفتاة درزية على الأقل، ولا يزال 80 منهن في عداد المفقودين.

وفي ثلاث حالات على الأقل، تم اغتصاب النساء قبل قتلهن، بحسب دي بي إيه.

وأفادت تقارير أيضًا بحلق لحى رجال الدين قسرًا، وشن حملات كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوات لاستعباد النساء الدرزيات.

الشرع

أحداث السويداء

واندلعت أعمال العنف في محافظة السويداء الجنوبية الشهر الماضي بين أفراد الأقلية الدرزية ومجموعات قبلية سنية.

وتقول الحكومة في دمشق إنها أرسلت قوات لتهدئة الوضع، لكنها اتُهمت أيضًا بارتكاب أعمال عنف وحشية ضد الدروز.

سوريا الدروز العنف الجنسي حماية الأقليات السويداء محافظة السويداء أعمال عنف وحشية ضد الدروز عنف جنسي ضد النساء والفتيات أحداث السويداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

القلق

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

نادين الراسي

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

بالصور

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

القلق
القلق
القلق

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد