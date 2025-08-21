خادم الحرمين الشريفين يمنح مكافأة مليون ريال لمواطن سعودي أنقذ محطة وقود من كارثة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح مواطن سعودي مكافأة مالية قدرها مليون ريال، بعد إنقاذه العشرات من كارثة محققة، إثر إبعاده شاحنة مشتعلة عن محطة وقود مكتظة بالسيارات والمارة، في لفتة إنسانية تجسد تقدير القيادة السعودية للمواقف البطولية.

مواطن سعودي ينقذ محطة وقود من كارثة

المواطن السعودي ماهر فهد الدلبحي

وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام المواطن، الذي لم يتردد لحظة، بالتحرك السريع نحو شاحنة اندلعت فيها النيران وهي متوقفة داخل إحدى محطات الوقود، حيث قادها بشجاعة إلى منطقة بعيدة وآمنة، متجنبًا انفجارًا كان من شأنه أن يتسبب بخسائر بشرية ومادية جسيمة.

الاطمئنان على الدلبحي

واطمأن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز يطمئن هاتفيًا على المواطن السعودي ماهر فهد الدلبحي، ووجه بتوفير كافة الرعاية والخدمات الصحية اللازمة لعلاجه.

خادم الحرمين الشريفين

ويعكس هذا التكريم الملكي حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز قيم التضحية والشجاعة والمسؤولية الاجتماعية، كما يترجم المكانة التي يحظى بها المواطن السعودي حين يقدم نموذجًا يُحتذى به في خدمة الوطن والمجتمع.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن اعتزازه بما أظهره المواطن من بطولة استثنائية، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف النبيلة تعكس القيم الأصيلة التي يتميز بها أبناء المملكة.

تفاعل واسع مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين

وقد لقيت المبادرة الملكية تفاعلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المواطنون بموقف بطل الحادثة، مؤكدين أن مكافأته المستحقة هي تتويج لشجاعة نادرة أنقذت المئات من كارثة محققة. كما اعتبر آخرون أن هذا التكريم يمثل مصدر فخر لكل سعودي، ورسالة واضحة بأن القيادة لا تدّخر جهدًا في دعم وتشجيع من يضحون من أجل سلامة المجتمع.