أمطار رعدية وبرد وأتربة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس الخميس

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس في المملكة اليوم، الخميس، حيث توقع هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وقال المركز في تقريره إن مناطق الأمطار تتضمن أجزاءً من مناطق جازان، وعسير، والباحة وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران.

كما نبه المركز إلى احتمالية تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، بينما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض وتبوك.