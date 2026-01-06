زيادة 30% في الإقبال عليها.. الدواجن: نتوقع وصول سعر الكيلو لـ90 جنيها

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن إرتفاع أسعار الكتاكيت هو أحد المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن بصفة عامة، مشيرا إلى أن سعر العلف ثابت على مدار ما يقرب من 8 أشهر.

وقال عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك 30% زيادة في الإقبال على الدواجن في شهر رمضان، مؤكدا أنه نتوقع وصول سعر كيلو الدواجن في رمضان إلى 90 جنيه

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه أطالب بان يكون أعلى سعر للكتكوت 20 جنيه وهو سعر عادل.