ضياء رشوان: إسرائيل تختلق الحجج بأن محور المرحلة الثانية لا يبدأ في غزة إلا بنزع سلاح حماس

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن إسرائيل تواصل استخدام الحجج لعدم تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق غزة بسبب عدم عودة آخر جثمان محتجز إسرائيلي.



وقال ضياء رشوان في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" إسرائيل تختلق الحجج و الذرائع بأن محور المرحلة الثانية لا تبدأ في غزة إلا بنزع سلاح حماس ".

وتابع ضياء رشوان :" نتنياهو حاول ان يقوم بتسويق هذا البند أمام ترامب وداخل إيسرائيل كي يكون شرط من اجل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة ".

واكمل ضياء رشوان :" الامريكان أعلنوا ان المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ في يناير وأن تشكيل مجلس السلام سيكون في يناير لكن حتى الآن لا مؤشرات على صحة هذا الأمر ".

ولفت ضياء رشوان :" ترامب بدأ ينشغيل بانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وملف فنزويلا ".