قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوارئر الملغاة من انتخابات النواب
إصابة أكثر من 100 شخص في تصادم قطارين بالهند
سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو المُتصدّر في كأس عاصمة مصر
آخر يوم .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء رشوان: السابع من أكتوبر يعيد القضية الفلسطينية إلى قلب المشهد الدولي

أرشيفية
أرشيفية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن ما جرى بعد السابع من أكتوبر شكّل نقطة تحول كبرى في مسار القضية الفلسطينية، حيث عادت بقوة إلى الواجهة الدولية، ليس فقط كقضية إنسانية لشعب يتعرض للظلم، وإنما كقضية سياسية تتعلق بحق شعب أصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.


وأوضح أن حجم التفاعل الدولي، الرسمي والشعبي، مع الأحداث الأخيرة لم يكن مسبوقاً بهذا الزخم منذ سنوات طويلة، ما يعكس تغيراً واضحاً في طريقة تعاطي العالم مع الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

«الدولة الفلسطينية» من شعار سياسي إلى طرح دولي معترف به

وقال رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن مصطلح «الدولة الفلسطينية» لم يعد مجرد مطلب ترفعه القيادة الفلسطينية أو تتبناه أطراف محدودة، بل أصبح مطروحاً على الطاولة الدولية باعترافات رسمية متزايدة.


وأضاف أن دولاً ذات ثقل تاريخي وسياسي، مثل بريطانيا، بدأت تتعامل مع فكرة الدولة الفلسطينية باعتبارها حلاً سياسياً مطروحاً للنقاش الجاد، وهو ما يعكس تحوّلاً مهماً في المواقف الدولية التقليدية.

تآكل صورة إسرائيل كـ«دولة مظلومة»

وذكر رشوان أن إسرائيل بنت على مدار عقود صورة ذهنية لنفسها باعتبارها «الدولة المظلومة» التي تتعرض للتهديد الدائم، وهي الصورة التي استندت إليها دعاية سياسية واسعة، وحصلت من خلالها على دعم مالي وعسكري كبير من دول عدة.

وأكد أن هذه الصورة تعرضت لتآكل واضح بعد الأحداث الأخيرة، نتيجة ما شهده العالم من وقائع ميدانية وإنسانية، الأمر الذي انعكس في تغير نبرة الخطاب الدولي تجاه إسرائيل.

قرارات غير مسبوقة بقطع الدعم العسكري والمعونات

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن تآكل الصورة التقليدية لإسرائيل لم يقتصر على الرأي العام العالمي فقط، بل امتد إلى بعض الحكومات، حيث شهدت الفترة الأخيرة قرارات أو توجهات بوقف أو تقليص إمدادات عسكرية ومعونات، وهو ما وصفه بأنه أمر غير مسبوق في تاريخ الصراع.

وأوضح أن هذا التحول يعكس إدراكاً متزايداً بأن استمرار السياسات الحالية لن يؤدي إلى استقرار، بل يفاقم الأزمة ويقوض فرص الحل السياسي.

طرح سياسي جديد من داخل اليمين الأمريكي

في سياق متصل، أشار ضياء رشوان إلى تطور لافت على الساحة السياسية الدولية، يتمثل في طرح رئيس أمريكي من اليمين الجمهوري خطة تتضمن الإشارة إلى حق تقرير المصير للفلسطينيين، ومساراً يؤدي في نهايته إلى قيام دولة فلسطينية.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل سابقة سياسية، خاصة أن الخطة نفسها وقّع عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

رفض التهجير والتأكيد على بقاء الفلسطينيين في غزة

وأوضح رشوان أن الخطة المشار إليها تضمنت بنوداً واضحة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين، ونصّت صراحة على عدم إخراج سكان قطاع غزة من أراضيهم، وهو ما يعد تطوراً مهماً في الخطاب السياسي الرسمي المتداول حول مستقبل القطاع.

وأشار إلى أن هذه البنود تعكس إدراكاً متزايداً بخطورة أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي بالقوة، لما لذلك من تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة.

مرحلة جديدة في مسار القضية الفلسطينية

واختتم ضياء رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن ما بعد السابع من أكتوبر يختلف جذرياً عما قبله، وأن القضية الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة تتسم بتغير في موازين الخطاب الدولي، وتراجع المسلمات القديمة، وظهور فرص سياسية كانت تُعد في السابق بعيدة المنال، مشدداً على أن استثمار هذا التحول يتطلب رؤية سياسية واعية وتحركاً دبلوماسياً منظماً.

إسرائيل فلسطين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

كوكب الأرض

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

مشغولات ذهبية

تعاود الارتفاع مجددًا.. أسعار الذهب الآن في مصر

كأس امم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

ترشيحاتنا

التعاون

تعاون مصري دولي لتعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع التبريد الصناعي في مصر

مشغولات ذهبية

تعاود الارتفاع مجددًا.. أسعار الذهب الآن في مصر

جانب من الجولة

جولة ميدانية مكثفة لمتابعة مشروعات الإسكان والكمبوندات بالعلمين الجديدة .. صور

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد