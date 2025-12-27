قاضي قضاة فلسطين يعزي وزير الأوقاف السوري بضحايا التفجير الإرهابي في حمص

عزى قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، وزير الأوقاف في الجمهورية العربية السورية محمد أبو الخير شكري، بضحايا التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في مدينة حمص، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى الأبرياء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.





وأعرب الهباش خلال اتصال هاتفي مع الوزير شكري عن الإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف بيتًا من بيوت الله والمصلين الآمنين، مؤكدًا وقوف دولة فلسطين وقيادتها وشعبها إلى جانب الجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا، ودعمها لأمن سوريا واستقرارها ووحدتها، مشددًا على أن الإرهاب يستهدف الأمة جمعاء، ويتطلب موقفًا موحدًا لمواجهته وتجفيف منابعه.

وتقدّم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ الله سوريا من كل مكروه، وأن يعمّها الأمن والسلام والاستقرار.