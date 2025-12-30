أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن البعض يرى أن أحداث السابع من أكتوبر نتج عنها تغيرات ليست في صالح القضية الفلسطينية .

وقال ضياء رشوان في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" بعد أحداث السابع من أكتوبر القضية الفلسطينية عادت للواجهة والشعب الفلسطيني اصبح شعب له الحق في إقامة دولة ".

وتابع ضياء رشوان :" أحداث السابع من أكتوبر أدت إلى قطع الإمدادات والمعونات المالية التي كانت تحصل عليها إسرائيل من عدة دول حول العالم ".



واكمل ضياء رشوان :" لأول مرة نرى رئيس أمريكي يضع خطة سلام في فلسطين ويؤكد على أنه هناك حق مصير للفلسيطينيين ".

ولفت ضياء رشوان :" القضية الفلسطينية أصبحت قضية حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني لإقامة دولتهم ".