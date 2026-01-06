محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد

هنأ النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، الشعب المصري والأقباط؛ بمناسبة عيد الميلاد، متمنياً أن يعيده الله على مصر بمزيد من الوحدة والسلام.

و كتب النائب محمد أبو العينين عبر حسابه بموقع فيسبوك: عيد ميلاد مجيد بمشاعر تفيض بالمحبة أتوجه بأسمى آيات التهاني لـ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هذه المناسبة التي تجسد قيم المحبة والسلام، وتؤكد على الروابط الراسخة التي تجمع أبناء الوطن الواحد في ظل وحدة وتماسك الشعب المصري العظيم عبر تاريخه.

و تابع: في هذه المناسبة المباركة أدعو الله أن يديم علي مصرنا العزيزة نعمة الوحدة والسلام، وأن يوفق وطننا لمزيد من التقدم والازدهار .. أدام الله المحبة التي تجمع قلوب المصريين .. وكل عام وأنتم بخير .

وسادت فرحة غامرة وسط جموع الأقباط المجتمعين بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، فور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر الكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد كبير من الأباء الأساقفة والمطارنة والكهنة.

ومر موكب الرئيس السيسي إلى داخل الكاتدرائية وسط تصفيق الحضور، وحرص العديد منهم على مصافحته وسط ابتسامات وأجواء من البهجة، وقدم العديد منهم الورود، فيما حمل عدد من المصلين أعلام مصر، ومنادته "بنحبك يا ريس".

وحرص العديد من المشاركين في الصلاة على التقاط الصور التذكارية لتخليد هذه الذكرى المفرحة للجميع.