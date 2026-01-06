بعد اكتساح كوت ديفوار لبوركينا فاسو.. لميس الحديدي: جالي مغص من دلوقتي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على أداء منتخب كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار”، :" كوت ديفوار مكتسحة المباراة، ويقدمون أداءً عظيمًا".



وتابعت لميس الحديدي:" جالي مغص من دلوقتي، ومش عارفة هعمل إيه يوم السبت وأنا على الهوا؟ معرفش المدير الفني كابتن حسام حسن بيفكر إزاي دلوقتي، ومن الواضح أننا هنقابل كوت ديفوار".

وفاز منتخب كوت ديفوار على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، وتأهل الأفيال لملاقاة منتخب مصر في دور الثمانية من امم أفريقيا.