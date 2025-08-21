السعودية تعدم أحد مواطنيها في قضية اختطاف وقتل القاضي محمد بن عبدالله الجيراني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم (الخميس) بالمنطقة الشرقية، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد مواطِنيها لارتكابه جرائم إرهابية.

وفي بيان لها ، أشارت الوزارة السعودية أن جلال بن حسن بن عبدالكريم لباد، انضمّ إلى تنظيم إرهابي خارجي، وقام مع مطلوبين أمنيًا باختطاف وقتل القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف محمد بن عبدالله الجيراني، وإطلاق النار وإلقاء القنابل على رجال الأمن بهدف قتلهم.

ولفتت الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وشددت الوزارة على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.