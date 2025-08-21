الرئيس السيسي يتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية

عرضت قناة صدى البلد خبرًا عاجلًا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من شقيقه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.



وجاء أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة وتجسيدا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



كما أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضحت القناة أن المباحثات بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي المقرر عقدها بمدينة نيوم سوف تتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، و الرئيس السيسي وولي العهد السعودي سيبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة والملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن فضلا عن أمن البحر الأحمر.



