إعدام 3 سعوديين بمنطقة القصيم لانضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في منطقة القصيم، اليوم (الخميس)، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا، بثلاثة سعوديين هم مصعب بن محمد بن علي الربعي وعبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز المحيميد وريان بن عبدالسلام بن علي الربعي، لإقدامهم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية وقتل رجل أمن ومقيم.

وأشارت الوزارة في بيان لها الي إن الجرائم التي ارتكبها الجناة تمثلت في انضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، والتخطيط لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، وحيازة الأسلحة والذخيرة وتمويل الأعمال الإرهابية حيث أسفرت أعمالهم الإرهابية عن قتل رجل أمن ومقيم، إضافة إلى تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وذكرت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ الحكم اليوم.

وشددت وزارة الداخلية علي حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.