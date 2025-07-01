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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام في إرهابي قتل 4 من أفراد أسرته

الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
محمود نوفل

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكما بالقتل حدًا بحق احد مواطني المملكة والذي يدعي  محمد بن حامد بن حميد اللهيبي الحربي الداخلية السعودية حكما بالقتل حدًا بحق احد مواطني المملكة والذي يدعي  محمد بن حامد بن حميد اللهيبي الحربي؛ وذلك لارتكابه عدداً من الجرائم الإرهابية، تمثلت في قتله 4 من أفراد أسرته أثناء نومهم وهم: (والدته، وشقيقته وطفلاها)؛ وذلك بطعنهم بأداة حادة تنفيذًا لأهداف التنظيم الإرهابي المؤيد له.

وبحسب بيان الداخلية السعودية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله حدًا لبشاعة جريمته وقتله المجني عليهم غيلة، وهم في مأمن منه أثناء نومهم، مشيرة الي ان الحكم أصبح  نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وشددت وزارة الداخلية علي حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

السعودية وزارة الداخلية حكم الإعدام أحكام الشريعة الاسلامية امر ملكي

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