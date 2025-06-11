الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق 2 من الوافدين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قيام كلا من فرحان عبدي محمد قاللا ومصطفى عبدي محمد إسماعيل (صوماليي الجنسية)، على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، مشيرة الي الجهات الأمنية السعودية تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين.

وبحسب البيان الصادر عن الداخلية السعودية؛ فقد أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا.

وقالت الوزارة : وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.



وأضافت : وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين فرحان عبدي محمد قاللا و مصطفى عبدي محمد إسماعيل (صوماليي الجنسية) اليوم الأربعاء بمنطقة نجران.

وختمت الوزارة السعودية بيانها بالقول : ووزارة الداخلية إذّ تعلن ذلك؛ لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.