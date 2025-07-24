السعودية تدين مطالب الكنيست بفرض السيطرة على الضفة الغربية

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشدّ العبارات لمطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.



وذكرت الخارجية السعودية في بيان لها قائلة : إن مثل هذه الخطوات الاستفزازية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تقوّض جهود إحلال السلام من خلال حلّ الدولتين، وتؤكّد إصرارها على التخريب والدمار.



وشددت الخارجية السعودية علي رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وفي مقدمتها حقّ تقرير المصير.

كما دعت الوزارة السعوية المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة على أرضه ضمن دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشريف.



