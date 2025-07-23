مصر والسعودية تبحثان تطورات الأوضاع في البحر الأحمر والسودان

استقبل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، في إطار التشاور المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، تبادل الجانبان الرؤى حول مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر، حيث تم التأكيد على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية.

كما شددا على ضرورة العمل المشترك لاستعادة الهدوء وتفادي انزلاق المنطقة إلي دائرة من العنف والتصعيد.

وتناول اللقاء أيضاً تطورات الأزمة السودانية، حيث استعرض الجانبان الجهود الجارية لحلحلة الأزمة والمساعي الحثيثة لوقف الصراع الدائر، وأكدا في هذا الإطار على موقفهما الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية، مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وتمكين الشعب السوداني من تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته المشروعة.

ومن ناحية أخرى، جدد المسئولان تأكيدهما على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطورات متسارعة، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل المشترك لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويحقق التنمية المستدامة لشعوبها.

وقد عكس اللقاء التوافق والتناغم في الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة في بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية، والعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة.