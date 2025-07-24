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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانى : ترحيب مصر بالمستثمرين السعوديين يؤكد قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى رحب بالأشقاء السعوديين في وطنهم الثاني مصر مع تقديم جميع صور التحفيز والتيسيرات الممكنة للمستثمرين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات وأن تكليفات للوزراء المعنيين بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف المهم بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثماريّة وغيرها

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة" السعودية لاستعراض خطط المجموعة للاستثمار في مصر، وذلك بحضور، سعيد سالم النهدي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة "سمو للاستثمار الدولي"، متعب آل سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، والمهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العالمية"، والمهندس أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، أحمد حلمي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "أدير العالمية" معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على أهمية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية وأنه تم بالفعل حل الجزء الأكبر من المشكلات التي واجهت المستثمرين السعوديين والتي كانت عالقة منذ سنوات، وهذا كان محل إشادة من المستثمرين السعوديين أنفسهم.


وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من جذب الاستثمارات المباشرة من المملكة العربية السعودية لمصر فى مختلف المجالات وزيادة التبادل التجارى والصادرات بين البلدين موجهاً تحية قلبية للأشقاء من المستثمرين السعوديين على إشادتهم الكبيرة بمناخ الاستثمار فى مصر ورغبتهم فى اقامة وتشييد المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مصر


وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة" أن الشركة تعد من أكبر شركات التطوير العقاري ولديها شركتان تابعتان لها هما "سمو العقارية" و"أدير العقارية" مُدرجتان في سوق المال الرئيسية بالمملكة العربية السعودية.


وأضاف "القحطاني" سياستنا في المجموعة أننا متميزون حاليًا في إنشاء الصناديق العقارية، المعتمدة من سوق المال، ونعمل على إنشاء صندوق عقاري بمصر، مضيفا: "سمو العقارية" و"سمو القابضة" من أكبر المطورين في "المدينة المنورة" و "مكة"، وغيرهما من المدن.


وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة": لدينا شركات دولية، ولنا أعمال في 8 دول، ولدينا خطط للتوسع في 30 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في مصر من خلال شركة أدير.


وأوضح الدكتور عايض القحطاني أن المجموعة كان لها تجربة شراكة مع عددٍ من الشركات المصرية في السعودية، منذ سنوات.


وقال: لدينا رغبة للاستثمار في مصر، وسنعلن عن أول مشروعاتنا في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أنجزت الكثير خلال الفترة الأخيرة خاصة في قطاع البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، مثل "العاصمة الإدارية الجديدة" و"العلمين الجديدة" وغيرها.


وأضاف: اعتقد أن الصناديق العقارية ستحدث نقلة كبيرة للاستثمار في مصر، وسنعمل على الاستثمار في مصر بهذا القطاع وفق رؤية استراتيجية للشركة.


كما أكد "القحطاني" حرصه على الاستثمار في مصر وتوسيع أنشطة الشركة، قائلًا: السوق المصرية مطمئنة لنا، ونحرص على تدشين استثمار كبير هنا في مصر.


وتابع: سنكون أول المبادرين بإنشاء صندوق عقاري في مصر، مشيدًا باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وهو ما يهدف إلى تشجيع الكثير من المستثمرين السعوديين على ضخ الاستثمارات في السوق المصرية.


وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى رغبة الشركة كذلك في الاستثمار بمنطقة "وسط البلد"، لما تتمتع به من موقع متميز بالإضافة إلى ما يتم فيها من أعمال تطوير يشجع على الاستثمار بالمنطقة، وهذا يُسهم في جعل المنطقة بؤرة للسياحة العالمية.


كما استعرض المهندس أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، جهود الشركة خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمارات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على سرعة تنمية الأراضي في ولايتها بشرق القاهرة، وما حظيت به من تكريم في الآونة الأخيرة من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الشركة جذبت أهم المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على سعي الشركة حاليًا إلى بدء مشروعاتها في أراض جديدة كمطور عقاري.

الدكتور محمد سليم مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التيسيرات الممكنة للمستثمرين الرياض

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