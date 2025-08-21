قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تلبية لدعوة ولي العهد .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يتوجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.


وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات بين السيد الرئيس وسمو ولي العهد، والمقرر عقدها بمدينة نيوم ، سوف تتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، كما سيبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلاً عن أمن البحر الأحمر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ اسوان

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

لدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

أحمد طه: ملتزمون بمساندة المنشآت الصحية خلال رحلتها نحو الاعتماد وفقًا لمعايير “جهار”

هيئة الإسعاف

وظائف خالية بهيئة الإسعاف.. الشروط والتخصصات المطلوبة

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

