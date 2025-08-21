قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
أخبار العالم

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأربعاء، عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى "نسك عمرة"، في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل إجراءات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، حيث تُمكّنهم من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز مختلف الخدمات المرتبطة برحلتهم دون الحاجة لأي وسيط.

وتُعد هذه الخدمة أحد المسارات الحديثة أمام الراغبين في أداء العمرة، إلى جانب خيار الوكلاء المعتمدين في بلدان المعتمرين، الذين يمكن الاطلاع عليهم عبر منصة "نسك عمرة". وتتيح الخدمة الجديدة للمعتمرين تصميم باقات متكاملة أو الاستفادة من خدمات منفصلة تشمل: التأشيرة، الإقامة، المواصلات، الجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، وذلك من خلال واجهة رقمية متطورة تدعم سبع لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تجربة موحدة وسلسة.

كما توفر الخدمة خيارات دفع متنوعة تلائم مختلف الفئات، وتمنح المعتمر القدرة على إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، بدءًا من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع الاستفادة من عروض وخدمات مصممة لتلبية تطلعات واحتياجات شريحة واسعة من الزوار، في إطار تجربة متكاملة تعكس جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة "نسك عمرة" يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى استضافة أكبر عدد ممكن من المسلمين، وتمكينهم من أداء نسك الحج والعمرة بيسر وسهولة، إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم الروحانية داخل المملكة.

وتجسد هذه المبادرة نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي لقطاع الحج والعمرة، إذ تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقليل المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات، وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعكس توجه المملكة نحو الابتكار في خدمة ضيوف الرحمن.

ومن المتوقع أن تُسهم الخدمة في توسيع دائرة الخيارات أمام المعتمرين من مختلف الدول، خصوصًا لأولئك الذين يفضلون التقديم المباشر عبر القنوات الرقمية الرسمية بدلاً من الاعتماد على الوسطاء، وهو ما يرسخ مبدأ الشفافية ويوفر الوقت والجهد.

كما يُتوقع أن تعزز الخدمة الجديدة تنافسية المملكة عالميًا في مجال السياحة الدينية، من خلال توفير تجربة استثنائية للمعتمرين تجمع بين الراحة والسهولة والموثوقية، لتظل المملكة الوجهة الأولى للمسلمين حول العالم.

وزارة الحج والعمرة السعودية أداء العمرة التأشيرة نسك عمرة وزارة الحج والعمرة قطاع الحج والعمرة التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

ترشيحاتنا

كنزي تركي وإيهاب توفيق

دويتو بين إيهاب توفيق وكنزي تركي في مهرجان القلعة الـ 33

شهد رمزي

شهد رمزي: تجربتي مع الغناء شغف شخصي.. ووفاة والدي ووالدتي عطلتني

دياب وزوجته

العمر كله وإنتي معايا.. دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بالصور

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد