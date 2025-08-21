دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأربعاء، عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى "نسك عمرة"، في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل إجراءات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، حيث تُمكّنهم من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز مختلف الخدمات المرتبطة برحلتهم دون الحاجة لأي وسيط.

وتُعد هذه الخدمة أحد المسارات الحديثة أمام الراغبين في أداء العمرة، إلى جانب خيار الوكلاء المعتمدين في بلدان المعتمرين، الذين يمكن الاطلاع عليهم عبر منصة "نسك عمرة". وتتيح الخدمة الجديدة للمعتمرين تصميم باقات متكاملة أو الاستفادة من خدمات منفصلة تشمل: التأشيرة، الإقامة، المواصلات، الجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، وذلك من خلال واجهة رقمية متطورة تدعم سبع لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تجربة موحدة وسلسة.



كما توفر الخدمة خيارات دفع متنوعة تلائم مختلف الفئات، وتمنح المعتمر القدرة على إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، بدءًا من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع الاستفادة من عروض وخدمات مصممة لتلبية تطلعات واحتياجات شريحة واسعة من الزوار، في إطار تجربة متكاملة تعكس جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة "نسك عمرة" يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى استضافة أكبر عدد ممكن من المسلمين، وتمكينهم من أداء نسك الحج والعمرة بيسر وسهولة، إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم الروحانية داخل المملكة.

وتجسد هذه المبادرة نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي لقطاع الحج والعمرة، إذ تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقليل المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات، وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعكس توجه المملكة نحو الابتكار في خدمة ضيوف الرحمن.

ومن المتوقع أن تُسهم الخدمة في توسيع دائرة الخيارات أمام المعتمرين من مختلف الدول، خصوصًا لأولئك الذين يفضلون التقديم المباشر عبر القنوات الرقمية الرسمية بدلاً من الاعتماد على الوسطاء، وهو ما يرسخ مبدأ الشفافية ويوفر الوقت والجهد.

كما يُتوقع أن تعزز الخدمة الجديدة تنافسية المملكة عالميًا في مجال السياحة الدينية، من خلال توفير تجربة استثنائية للمعتمرين تجمع بين الراحة والسهولة والموثوقية، لتظل المملكة الوجهة الأولى للمسلمين حول العالم.